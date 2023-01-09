



"Украинцы готовятся к форсированию Днепра"

Украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища, заявил РИА Новости председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член назначенного оккупационными властями главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



"В последнее время резко обмелел Днепр - и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища. Одним из направлений для высадки десанта может стать Энергодар и Запорожская АЭС", - сказал Рогов агентству.



По его мнению, уменьшение стока воды в Днепре - это искусственный процесс, организованный киевской властью путем постепенного перекрытия гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.