



Украина заявила, что сбила все БПЛА в третью ночь массированных авиаударов

Украина заявила в понедельник, что сбила все российские беспилотники в ходе массированной атаки после того, как Москва нанесла беспрецедентные воздушные удары третью ночь подряд по гражданским объектам на новогодние праздники.



Киев и российские блогеры-националисты заявили, что погибли сотни российских военнослужащих. Российские официальные лица говорили о большом количестве жертв, не называя цифр.



После запуска десятков ракет 31 декабря Россия запустила десятки беспилотников “Шахед” иранского производства 1 и 2 января. Но Киев заявил в понедельник, что сбил все 39 беспилотников последней волны, в том числе 22 сбитых над столица.



Киев заявил, что новая тактика является признаком отчаяния России, поскольку способность Украины защищать свое воздушное пространство улучшилась.

Россия несколько месяцев пыталась разрушить энергетическую инфраструктуру Украины, но потерпела неудачу, поскольку Украина получила более совершенное оборонительное вооружение.



“Сейчас они ищут маршруты и пытаются как-то нас поразить, но их тактика террора не сработает. Наше небо превратится в щит”, – заявил глава администрации президента Андрей Ермак.



“Дроны, ракеты, все остальное им не поможет”, – сказал президент Украины Зеленский о россиянах. “Потому что мы едины. Их объединяет только страх”.

Украинские системы ПВО работали всю ночь, сбивая приближающиеся беспилотники и предупреждая населенные пункты о приближающейся опасности.