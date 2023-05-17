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Украина заявила, что на войне погибло 200 000 российских солдат
17.05.2023 15:05 Наталья Богинская

Украина заявила, что на войне погибло 200 000 российских солдат

Министерство обороны Украины заявило в среду, что во вторник было убито около 610 российских военнослужащих, в результате чего число жертв превысило 200 000 человек. 

“Каждый убитый российский солдат – это спасенная жизнь ребенка, женщины или старика”, – заявило в среду в Минобороны Украины. “И это также означает, что жизнь украинского солдата спасена”.

Министерство опубликовало в Twitter фотографию с изображением “пазла русской армии” из 200 000 деталей.

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