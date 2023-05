Украина заявила, что на войне погибло 200 000 российских солдат

Министерство обороны Украины заявило в среду, что во вторник было убито около 610 российских военнослужащих, в результате чего число жертв превысило 200 000 человек.



“Каждый убитый российский солдат – это спасенная жизнь ребенка, женщины или старика”, – заявило в среду в Минобороны Украины. “И это также означает, что жизнь украинского солдата спасена”.



Министерство опубликовало в Twitter фотографию с изображением “пазла русской армии” из 200 000 деталей.

Every russian soldier killed means the life of a child, woman or elderly is saved. And it also means the life of a Ukrainian soldier is saved. pic.twitter.com/mGzh4lETei