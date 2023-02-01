



Новый президент Чехии: Украина заслуживает вступления в НАТО

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил ВВС, что Украина должна получить разрешение на вступление в НАТО, "как только закончится война".



Павел, являющийся бывшим генералом НАТО, отметил, что Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу после окончания конфликта.



Президент Чехии заявил, что гордится тем, что его страна одной из первых оказала существенную военную помощь Украине.



"Я горжусь тем, что моя страна одной из первых оказала Украине существенную военную помощь", - сказал он.



"Если есть хоть малейший шанс на мирные переговоры, давайте поддержим их. Но с российской стороны никаких признаков этого нет. Что нужно сказать, так это то, что окончание войны полностью в руках России. Достаточно одного решения президента Путина вывести свои войска с Украины, и война окончена", - подчеркнул Петр Павел.



Чешский лидер отметил: "Украинские военные, вероятно, будут самыми опытными военными в Европе. Украина заслуживает того, чтобы быть частью сообщества демократических стран".



На вопрос о том, касается ли это вступления Украины в НАТО, Петр Павел ответил: "Я считаю, что они действительно этого заслуживают".