



Украина запретила ввоз грузов из Болгарии из-за оспы овец и коз

Украина ввела запрет на импорт продукции животноводства из Болгарии в связи с обнаружением случаев оспы среди овец и коз.



Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы по вопросам защиты прав потребителей и благополучия животных, ссылаясь на распоряжение Главного государственного ветеринарного инспектора от 18 сентября 2023 года.



Согласно решению, ввоз животных, подверженных оспе среди овец и коз, и репродуктивного материала от них, а также необработанной шерсти и шерсти от овец и коз из Республики Болгария, временно запрещен в Украине.