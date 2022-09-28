



Украина за 2 недели расходует столько снарядов, сколько США производят за год



Канал CNBC: У США и Европы заканчиваются запасы оружия для отправки в Украину



В американской оружейной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для 155-миллиметровой гаубицы составляет около 30 000 снарядов в год в мирное время.



Украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели - в соответствии с данными Дейва Дес Роша, доцента и старшего военного научного сотрудника Университета национальной обороны США. И он обеспокоен.



"Я очень обеспокоен. Если у нас не будет нового производства, на наращивание которого уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать украинцев", - сказал Дес Рош в интервью CNBC.



В Европе запасы тоже на исходе. "Военные запасы большинства [европейских стран-членов НАТО] были, я бы не сказал, что исчерпаны, но истощены в значительной степени, потому что мы многое предоставляли украинцам", - заявил в начале этого месяца Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.



Военные аналитики указывают на коренную проблему: В мирное время западные страны производят оружие в гораздо меньших объемах, правительства предпочитают сокращать очень дорогое производство и выпускают оружие только по мере необходимости.



Некоторые виды оружия, запасы которого иссякают, больше не производятся, а для их производства требуется высококвалифицированная рабочая сила и опыт - то, что в течение многих лет было в дефиците в американском производственном секторе.





США являются крупнейшим поставщиком военной помощи Украине в ее войне с Россией, предоставив на сегодняшний день 15,2 миллиарда долларов военной помощи с тех пор, как Москва вторглась в страну-соседа в конце февраля.



Некоторые виды оружия американского производства сыграли решающую роль; особенно 155-мм гаубицы и тяжелая артиллерия дальнего действия, такая как HIMARS производства Lockheed Martin. Администрация Байдена заявила, что будет поддерживать своего союзника Украину "столько, сколько потребуется" для победы над Россией.



Это означает гораздо больше оружия.



У США практически закончились 155-миллиметровые гаубицы, которые они могли бы передать Украине; чтобы отправить еще, им пришлось бы задействовать собственные запасы, зарезервированные для американских военных подразделений, которые используют их для обучения и поддержания боеготовности.





Для украинских войск это означает, что некоторые из их наиболее важных боевых средств - например, 155-мм гаубицы - приходится заменять более старым и менее оптимальным оружием, таким как 105-мм гаубицы, которые имеют меньшую мощь и меньшую дальность стрельбы.



"И это проблема для украинцев", - говорит Де Рош, потому что "дальность стрельбы имеет решающее значение в этой войне. Это артиллерийская война".





Другие виды вооружений, на которые полагается Украина и которые в настоящее время классифицируются как "ограниченные" в американском арсенале, включают пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы.



Javelin, производимый компаниями Raytheon и Lockheed Martin, получил культовую роль в Украине - ПЗРК с точным наведением была незаменима в борьбе с российскими танками. Но производство в США невелико - около 800 единиц в год, а Вашингтон, по данным CSIS, уже отправил в Украину около 8500 единиц - более чем десятилетний объем производства.



Джек Уотлинг, эксперт по сухопутным силам из Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне, считает, что у Украины еще достаточно возможностей для обеспечения себя многими необходимыми видами оружия.



"Есть достаточно времени, чтобы решить эту проблему до того, как она станет критической с точки зрения наращивания производства", - сказал Уотлинг, отметив, что Киев может получить определенные боеприпасы из стран, которые не нуждаются в них немедленно или запасы которых скоро истекают.



"Таким образом, мы можем продолжать поставки в Украину, - сказал Уотлинг, - но есть момент, когда, особенно при наличии определенных критических характеристик, украинцы должны будут проявить осторожность в отношении темпов расходования и приоритетности этих боеприпасов, потому что поставки не бесконечны".