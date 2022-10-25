



Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу

Почему Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в Европу?



Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Именно поэтому для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы 11 октября приостановлен экспорт электроэнергии в Европу.



У Украины нет дефицита генерации электрической энергии, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей, рассказал председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.