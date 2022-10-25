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Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу
25.10.2022 23:44 Юлия Фрилис

Украина прекратила экспорт электроэнергии в Европу

Почему Украина временно прекратила экспорт электроэнергии в Европу?

Массированные ракетные обстрелы повредили около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей энергетической системы Украины. Именно поэтому для обеспечения бесперебойной работы энергосистемы 11 октября приостановлен экспорт электроэнергии в Европу.
 
У Украины нет дефицита генерации электрической энергии, но из-за поврежденных сетей есть временный дефицит у конечных потребителей, рассказал председатель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

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