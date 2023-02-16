



Украина впервые назначила официального раввина для заключенных-евреев

Раввин Джонатан Маркович, раввин Киева и эмиссар ХАБАДа в украинской столице, будет отвечать за религиозные службы во всех тюрьмах по всей Украине и будет оказывать религиозные услуги заключенным-евреям.



Еврейской деятельностью в тюрьмах Украины будет руководить его сын, раввин Ариэль Маркович. Он будет отвечать за образовательную, духовно-нравственную поддержку заключенных, оказание религиозных услуг, включающих еврейские праздники и фестивали, а также предоставление гуманитарной помощи в течение всего года.



В последние месяцы Маркович работал с офисом президента Украины, главой офиса президента, министром юстиции и руководством тюрем, чтобы объяснить важность религиозных служб для заключенных-евреев.



В понедельник вечером в Министерстве юстиции в Киеве состоялась официальная церемония с участием директора пенитенциарной службы Украины Сергея Греченюка и его заместителя Натальи Рыбалки, во время которой раввин Маркович принял на себя религиозную ответственность за евреев в более чем 170 тюрьмах по всей Украине.



“Мы благодарим президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса. Это важное назначение доказывает уважение, оказываемое здесь, в Украине, каждому человеку, независимо от того, кто он, независимо от его вероисповедания и социального статуса. Даже граждане, которые допускают ошибки и совершают неуместные действия, имеют право на справедливое обращение и получают возможность исправить свои поступки и выполнить заповеди своей религии”, - сказал раввин Джонатан Маркович.

