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Украина вернула тело погибшего на войне израильтянина
11.10.2022 19:52 Александр Юзовский

Украина вернула тело погибшего на войне израильтянина

Украина вернула тело израильтянина, погибшего на войне с РФ, во время очередного обмена пленными.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что домой вернулись бойцы полка "Азов", офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.

"Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести", — написал Ермак.

Он также сообщил о возвращении тела погибшего бойца ВСУ Дмитрия Фиалки, который является гражданином Израиля. Последние годы он проживал в Украине и одним из первых пошел защищать страну. 

 

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