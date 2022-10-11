



Украина вернула тело погибшего на войне израильтянина

Украина вернула тело израильтянина, погибшего на войне с РФ, во время очередного обмена пленными.



Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что домой вернулись бойцы полка "Азов", офицеры, сержанты и солдаты ВСУ.



"Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести", — написал Ермак.



Он также сообщил о возвращении тела погибшего бойца ВСУ Дмитрия Фиалки, который является гражданином Израиля. Последние годы он проживал в Украине и одним из первых пошел защищать страну.



