



Украина вернула из российского плена 45 "азовцев": что известно

В субботу, 6 мая, стало известно об очередном обмене пленными между Россией и Украиной.



Домой вернулись 45 человек, которые защищали "Азовсталь".



Как стало известно, из плена вернулись 35 рядовых и сержантов, а также 10 офицеров.



"Отличные новости. Мы возвращаем домой 45 наших людей. Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали". Все они – нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах. 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров", - сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак



По его словам, среди вернувшихся домой есть те, кто женился во время обороны Мариуполя. Также РФ освободила воина, который до вторжения уже был в плену россиян в течение 2,5 лет. Когда защитник вернулся в предыдущий раз, он отправился сразу в свое подразделение, но повторно попал в плен.



"Украинцы – наша самая большая ценность. Продолжаем выполнение задачи Президента Владимира Зеленского "освободить всех наших людей" вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными. Слава украинским героям! Мы счастливы, что вы дома", - резюмировал Ермак.



По данным минобороны РФ, из украинского плена вернулись в Россию трое летчиков ВКС. Утверждается, что они были освобождены "в результате сложного переговорного процесса".