



Украина вернула из российского плена 100 военных

Украина вернула из российского плена 100 военнослужащих, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.



"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля", - сообщил он.



Ермак добавил, что некоторые военные получили серьезные ранения и имеют заболевания. "Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", - подчеркнул он.



Глава Офиса президента добавил, что Украина вернет всех украинских пленных домой.



"Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, женщин, отцов дома. Ожидание - это всегда очень сложный и нервный процесс. Наши - дома. И мы вернем всех. Потому что люди - главная ценность Украины", - подчеркнул Ермак.