



Украина: в Кирилловке заметили белорусских военных

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области заметили белорусских военных.



Соответствующую информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.



"Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Может, они будут говорить, что это не регулярные войска Беларуси, но по факту, это так. По факту, у них есть шевроны какой-нибудь Витебской части или бригады", - сказал Федоров.



В свою очередь, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин отметил, что информацию о прибытии белорусских военных в настоящий момент проверяют.