



Украина в Черном море открыла коридоры для торговых судов

Украина открыла коридоры в Черном море для гражданских торговых судов. Эту информацию подтвердили в Военно-морских силах ВСУ, но тут же предупредили об угрозе со стороны РФ.



"Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении ВМС ВСУ, опубликованном в Facebook.



Ранее эти маршруты были предложены Украиной для Международной морской организации. Совет IMO признал право Украины на свободное торговое судоходство. Также IМО призвала Россию соблюдать международные конвенции и не угрожать судоходству в Черном море.



Указанные маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны. К проходу допускается суда, владельцы или капитаны которых официально согласились плавать в текущих условиях.