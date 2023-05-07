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Украина уже получила от Израиля радары для предупреждения о ракетных атаках
07.05.2023 17:07 Раиса Вовк

Украина уже получила от Израиля радары для предупреждения о ракетных атаках

Украина начала получать радары для новой системы оповещения о ракетной угрозе. Производит радары израильская компания RADA Electronic Industries, сообщает Israel Defense.

Украина должна получить партию из 16 радаров RADA. Их будут использовать для обнаружения и предупреждения о ракетных атак. Издание отмечает, что передача таких радаров требует одобрения Министерства обороны Израиля.

О том, что Украина начала получать радары, говорит фото израильского волонтера Natan Flayer, которое он опубликовал в Twitter.

Стоит отметить, что радары RADA используются в Израиле для выявления и установления угрозы с неба. Они подключены к системе оповещения. В случае угрозы жители получают уведомление о том, что необходимо укрыться.

Напомним, ранее Израиль заявил, что поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе Речь идет об оповещениях о вражеских ракетах и дронах. Посол Украины в Израиле заявил, что в начале мая израильская система оповещения заработала в Киеве. 

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