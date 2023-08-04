Украина троллит российский военный корабль, подбитый ночью беспилотником
Официальный аккаунт Украины в Twitter высмеял российский военный корабль, сбитый ночью украинским беспилотником, написав в пятницу утром: “Российский военный корабль сам себя … смотреть онлайн бесплатно без регистрации”. (Russian warship f***s itself watch online free no sign up).
В твите идет речь об ударе морского беспилотника по десантному кораблю “Оленегорский горняк” на военно-морской базе РФ в Новороссийске. Хотя Россия утверждала, что предотвратила атаку, по данным Reuters, российский военный корабль был серьезно поврежден.
Russian warship f***s itself watch online free no sign up— Ukraine / Україна (@Ukraine) August 4, 2023
На опубликованных в сети кадрах атаки с камеры одного из беспилотников видно, как дрон врезался в военный корабль. Дополнительные видео показали, что военный корабль накренился на бок, когда его тянули буксиры. Атака заставила гражданский порт, который обрабатывает 2% мировых запасов нефти, а также экспортирует зерно, временно остановить движение всех судов.
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорский горняк»— Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) August 4, 2023
На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.
Як зазначають джерела в… pic.twitter.com/3FnJbPDi6b
В кратком заявлении Минобороны России говорится, что “украинская атака была отражена в водах за пределами базы и два морских беспилотника уничтожены”. Ни о каких повреждениях не упоминается.
Русский военный корабль «Оленегорский горняк» тащат на буксире после ночной атаки дронов. pic.twitter.com/rot2RoTftG— The Insider (@the_ins_ru) August 4, 2023
Но источник в украинской разведке сообщил, что десантный корабль ВМФ России “Оленегорский горняк” получил серьезную брешь и не может выполнять боевые задачи после “совместной операции ВМС Украины и разведывательной службы СБУ”.
Большой десантный корабль "Оленегорский горняк", участвовавший в отбитии атаки украинских беспилотных брандеров на Новороссийск, мужественно отбил бортом все атаки. R.I.P. pic.twitter.com/0FMlfwkRmS— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 4, 2023