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Украина троллит российский военный корабль, подбитый ночью беспилотником
04.08.2023 16:18 Наталья Богинская

Украина троллит российский военный корабль, подбитый ночью беспилотником

Официальный аккаунт Украины в Twitter высмеял российский военный корабль, сбитый ночью украинским беспилотником, написав в пятницу утром: “Российский военный корабль сам себя … смотреть онлайн бесплатно без регистрации”. (Russian warship f***s itself watch online free no sign up).
 

В твите идет речь об ударе морского беспилотника по десантному кораблю “Оленегорский горняк” на военно-морской базе РФ в Новороссийске. Хотя Россия утверждала, что предотвратила атаку, по данным Reuters, российский военный корабль был серьезно поврежден.
  На опубликованных в сети кадрах атаки с камеры одного из беспилотников видно, как дрон врезался в военный корабль. Дополнительные видео показали, что военный корабль накренился на бок, когда его тянули буксиры. Атака заставила гражданский порт, который обрабатывает 2% мировых запасов нефти, а также экспортирует зерно, временно остановить движение всех судов.
  В кратком заявлении Минобороны России говорится, что “украинская атака была отражена в водах за пределами базы и два морских беспилотника уничтожены”. Ни о каких повреждениях не упоминается.

Но источник в украинской разведке сообщил, что десантный корабль ВМФ России “Оленегорский горняк” получил серьезную брешь и не может выполнять боевые задачи после “совместной операции ВМС Украины и разведывательной службы СБУ”.
 

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