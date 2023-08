Украина троллит российский военный корабль, подбитый ночью беспилотником

Официальный аккаунт Украины в Twitter высмеял российский военный корабль, сбитый ночью украинским беспилотником, написав в пятницу утром: “Российский военный корабль сам себя … смотреть онлайн бесплатно без регистрации”. (Russian warship f***s itself watch online free no sign up).



Russian warship f***s itself watch online free no sign up — Ukraine / Україна (@Ukraine) August 4, 2023

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель «Оленегорский горняк»



На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу.



Як зазначають джерела в… pic.twitter.com/3FnJbPDi6b — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) August 4, 2023

Русский военный корабль «Оленегорский горняк» тащат на буксире после ночной атаки дронов. pic.twitter.com/rot2RoTftG — The Insider (@the_ins_ru) August 4, 2023

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк", участвовавший в отбитии атаки украинских беспилотных брандеров на Новороссийск, мужественно отбил бортом все атаки. R.I.P. pic.twitter.com/0FMlfwkRmS — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) August 4, 2023

В твите идет речь об ударе морского беспилотника по десантному кораблю “Оленегорский горняк” на военно-морской базе РФ в Новороссийске. Хотя Россия утверждала, что предотвратила атаку, по данным Reuters, российский военный корабль был серьезно поврежден.На опубликованных в сети кадрах атаки с камеры одного из беспилотников видно, как дрон врезался в военный корабль. Дополнительные видео показали, что военный корабль накренился на бок, когда его тянули буксиры. Атака заставила гражданский порт, который обрабатывает 2% мировых запасов нефти, а также экспортирует зерно, временно остановить движение всех судов.В кратком заявлении Минобороны России говорится, что “украинская атака была отражена в водах за пределами базы и два морских беспилотника уничтожены”. Ни о каких повреждениях не упоминается.Но источник в украинской разведке сообщил, что десантный корабль ВМФ России “Оленегорский горняк” получил серьезную брешь и не может выполнять боевые задачи после “совместной операции ВМС Украины и разведывательной службы СБУ”.