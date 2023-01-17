



Украина стала испытательной площадкой для боевых инноваций – CNN

Во время полномасштабной войны с Россией Украина стала своеобразной лабораторией для новых военных разработок. Об этом пишет CNN.



По мнению издания, одной из важнейших инноваций в войне стала украинская сетевая система целеуказания для артиллерии, которая позволила оперативно передавать артиллеристам разведданные из дронов и, что не менее важно, легко вычислять координаты цели для наведения по нему конкретного оружия. По словам американских официальных лиц, этот инструмент оказался очень эффективным при наведении огня украинской артиллерии на российские цели.



Среди других значимых инноваций, помогающих украинским военным, отмечаются дешевые дроны, приспособленные под сброс гранат на окопы противника, 3D-принтеры для производства дефицитных запчастей, переоборудование обычных пикапов на мобильные ракетные установки.



“Такая украинская изобретательность поразила американских чиновников, высоко оценивших способность Киева находить решения для своих нужд на поле боя, заполняющих важные тактические пробелы, оставленные большим и более сложным западным вооружением”, – сказано в статье.



Источник CNN, знакомый с западной разведкой, отметил, что Украина сегодня является "совершенной оружейной лабораторией во всех смыслах", потому что ничего из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя индустриально развитыми странами”. В частности, американцы убедились в эффективности своих установок HIMARS, но также извлекли ценные уроки относительно частоты их технического обслуживания. Гаубицы M777 тоже показали себя как мощное оружие, но износ стволов оказался слишком быстрым.



Украинцы также осуществили тактические нововведения, поразившие западных чиновников. В частности, в первые недели войны украинское командование адаптировало свои операции к использованию небольших групп пехоты во время российского наступления на Киев.