



Украина "соединит" интернетом Азию и Европу

То, что Украина – одна из лидеров в IT-сфере, уже, как говорится, не новость. То, что мы – лучшие, доказывает следующая новость: через Украину пройдет интернет-соединение Европы и Азии. Это значит, что наша страна становится цифровым хабом Европы.



Новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. Более половины интернет-пользователей из 5,4 млрд сконцентрированы в Азии и на Ближнем Востоке. В связи с этим Министерство цифровой трансформации и Vodafone Group договорились о прокладке подводного кабеля через Черное море для улучшения интернет-связи. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.



"Чтобы пользоваться иностранными онлайн-сервисами можно было быстрее и безопаснее, Минцифры договорилось о сотрудничестве с международной компанией VodafoneGroup. В планах – строительство подводного кабеля через Черное море, открытие новых дата-центров и усиление существующей сети", – говорится в сообщении.



Отмечается, что более половины интернет-пользователей из 5,4 млрд сконцентрированы в Азии и на Ближнем Востоке, поэтому новые технологии требуют обмена огромным объемом данных. И прокладка кабеля через Украину позволит нашему государству стать цифровым хабом Европы.