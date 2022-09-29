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Украина: РФ нанесла удар по предприятию по переработке зерновых
29.09.2022 06:43 Алина Груднева

Украина: РФ нанесла удар по предприятию по переработке зерновых

Силы РФ нанесли удар в Криворожском районе по предприятию по переработке зерновых.

 
Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
 
"Вечером враг атаковал Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Одна попала в предприятие по переработке зерновых", – сообщил он.
 
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. По словам Резниченко, масштабы разрушений уточняются.

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