



Украина разработала собственные системы ПВО

Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности, а также работает над производством 155 мм снарядов "натовского" калибра. Об этом в субботу, 22 июля, рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.



"У нас есть системы ПВО. Самые новые. Они сейчас средней дальности действия. Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или IRIS-T, я думаю, они близки к HAWK, или таких средней дальности систем, которые являются украинским производством и украинской разработкой", - заявил Чернев.



Он отметил, что ракеты к системам также готовы. Сейчас системы проходят тестирование "и довольно удачно". Чернев также отметил, что Украина работает над развитием производства собственных снарядов и мин.



"Снарядная программа запустилась еще в прошлом году и каждый месяц у нас есть рост по количеству производства и 82-мм мин, и 120-мм мин, и 122-мм снаряда. Работаем над тем, чтобы производить 155-мм снаряд также в Украине. Очень заметен рост месяца до месяца по производству этих снарядов в Украине", - сказал Чернєв.



По его словам, к производству привлечены также частные подрядчики.



"Это производит не только государство. А и частные подрядчики, которые производят частично какие-то корпуса к минам или что-то другое. Но мы задействуем максимально все ресурсы для того, чтобы увеличить эту снарядную программу", - добавил депутат.



Он подчеркнул, что украинские снаряды втрое дешевле зарубежных. Несмотря на такую разницу в ценах, сейчас Украина вынуждена покупать иностранные боеприпасы.



"Снаряд, который производится в Украине, стоит в три раза дешевле, чем то, что мы закупаем в других странах. Например 122-мм снаряд или 152-мм снаряд. Потому что там есть, скажем так, наценка некоторых продавцов, которые хотят наживаться на войне... Но мы вынуждены и по таким ценам покупать", - отметил Чернев.