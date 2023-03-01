



Украина разгромила Россию под Угледаром, уничтожив ее новую бронетехнику

Недельное сражение под Угледаром стало крупнейшим танковой битвой за время войны и принесло сокрушительное поражение для армии РФ. Об этом сообшает The New York Times.



Издание отмечает, что современные западные танки на вооружении ВСУ появятся на поле боя уже в ближайшее время, а вот российская бронетехника, которую вывели в бой, уже уничтожена во время штурма Угледара. Сообщается, что в продолжительном бою обе стороны бросили в бой танки, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издали или из тайников, когда российские колонны подходили ближе.



“Впрочем, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ошибку, стоившую Москве сотен танков в начале войны: наступающим колоннам устроили засады”, – говорится в статье.



Поля у Угледара буквально усеяны уничтоженной корпусами биотехники россиян – взорваны на минах, поражены артиллерией и уничтожены противотанковыми ракетами.



Издание поговорило с украинскими военными, которые вели бои за Угледар.



“Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом скрылись и ждали, чтобы стрелять в засады”, – сказал сержант ВСУ.

Отсутствие опыта также нанесло ущерб российским войскам. Элитные подразделения армии РФ были разгромлены в предыдущих боях. На их места пришли мобилизованные без опыта ведения боя. В доказательство того, что России не хватает опытных танкистов, издание приводит случай, когда украинские солдаты захватили медика, которого назначили управлять танком.



“В Угледаре Россия потеряла столько техники, что они изменили тактику и теперь прибегают только к пехотным атакам”, – сообщают изданию украинские командиры.



Сокрушительное поражение России признают и российские военные блоггеры. Они обвиняют в неудачных танковых штурмах, а генералов – в неправильной тактике. Засады были характерной тактикой Украины против российских бронетанковых колонн с первых дней войны.



“Наиболее уязвимой колонна российских танков становится после того, как противник открывает огонь, и танкисты в попытке развернуться выезжают на заминированную обочину. Взорванные транспортные средства тогда становятся помехой, замедляя или останавливая колонну. В этот момент украинская артиллерия открывает огонь, подрывая дополнительную броню и убивая солдат, вылезших из выведенных из строя машин”, – цитирует NT украинского лейтенанта ВСУ Баяка.



Отмечается, что российские командиры направили бронированные колонны вперед из-за отсутствия других вариантов борьбы с уже хорошо укрепленными позициями ВСУ. Приблизительно через 3 недели после танкового боя, повторные штурмы российской бронетехники провалились. Россияне пытались штурмовать Угледар в середине февраля, но украинские военные разбили элитную российскую бригаду, провалив российский штурм. За неделю российские оккупанты потеряли около Угледара 130 единиц техники.



Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали видео, на котором видно кладбище русских танков под Угледаром.



