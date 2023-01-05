



Украина рассчитывает на военный сценарий возврата Запорожской АЭС

По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и взять Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от станции, "единственный вариант для оккупантов — покинуть завод".



Агент Украины (https://t.me/+BuG4LVcY9ZE0MDMy)



Украина рассчитывает на военный сценарий возврата Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор "Энергоатома" Петр Котин.



В частности, Котин сказал, что более вероятным сценарием, чем создание безопасной зоны вокруг ЗАЭС, является возвращение станции под контроль украинских военных.



"Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы", - сказал Котин.



По его словам, если ВСУ удастся прорвать российские позиции и взять Мелитополь, расположенный более чем в 100 километрах к югу от станции, "единственный вариант для оккупантов - покинуть АЭС".



Ранее Котин сказал, что Украина хочет, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.