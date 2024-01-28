



Украина раскрыла коррупционный скандал с оружием на 40 миллионов долларов

Служба безопасности Украины, заявляет, что раскрыла коррупционный заговор с целью хищения 40 миллионов долларов, выделенных на закупку 100 000 минометных снарядов в условиях продолжающейся войны с Россией.



В причастности к заговору подозреваются пять высокопоставленных чиновников оборонного ведомства и бизнесменов.

На этой неделе высокопоставленные представители Пентагона предупредили, что после почти двухлетней войны с Россией у украинских войск заканчиваются боеприпасы.



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В субботу, 27 января, пяти обвиняемым были вручены "уведомления о подозрении" - первый этап украинского судопроизводства - в связи с мошенничеством, в том числе одному человеку, который пытался покинуть страну.



Подозреваемых обвиняют в том, что они "пытались похитить из бюджета почти 1,5 миллиарда гривен (40 миллионов долларов) путем закупки 100 тысяч минометных мин для Вооруженных сил", заявили в СБУ.



Якобы в августе 2022 года они заключили контракт на покупку снарядов у Львовского арсенала, после чего Министерство обороны "перечислило на счета компании всю сумму, указанную в подписанном документе".



Затем средства были направлены иностранной компании, которая должна была поставить боеприпасы, но "ни один снаряд" так и не был отправлен в Украину, утверждают в СБУ.



Среди чиновников, обвиняемых в участии в схеме, - нынешний и бывший руководители департаментов военно-технической политики и развития вооружения и военной техники Министерства обороны, а также начальник Львовского арсенала.



Прокуроры утверждают, что похищенные средства были изъяты и будут возвращены в оборонный бюджет.

