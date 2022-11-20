



Украина проведет расследование по поводу видео с убитыми солдатами РФ

Украина проведет расследование относительно видео, на котором предположительно изображены убитые российские военные, пытавшиеся сдаться в плен.

Об этом сказала The Associated Press вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Конечно, украинские власти будут расследовать это видео", - отметила она.

Стефанишина считает очень маловероятным, что короткие отредактированные фрагменты показывают то, о чем говорят а России.

Она подчеркнула, что украинские военные не заинтересованы в казни кого-либо. Более того, бойцы ВСУ получили приказ как можно больше военнопленных.

"Каждый потенциальный казненный российский солдат – это какой-то украинец, которого нельзя обменять, так что дух и логика здесь отсутствуют", – добавила она.

"Мониторинговая миссия знает об этом видео и изучает его. Мы повторяем наш призыв к тому, чтобы все подобные обвинения были надлежащим образом и быстро расследованы соответствующими органами власти", - добавила она.