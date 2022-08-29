



Украина просит у союзников реактивные истребители F-16

Украинские военные снова обращаются к союзникам с просьбой о предоставлении передовых реактивных истребителей, уделив особое внимание F-16 Fighting Falcon американского производства, в серии сообщений в социальных сетях, посвященных Дню авиации, который Украина отмечала в эту субботу.



"Украине сейчас нужны F-16! Пришло время поддержать наши лучшие артиллерийские орудия лучшими самолетами! Они позаботятся о том, чтобы работа была завершена и Свободный Мир победил!" – написало Минобороны на своей странице в Twitter.



F-16 for Ukraine!

Give our Top Guns

Top Class Planes!

They will make sure the job is finished;

and the Free World wins! pic.twitter.com/0DliT7yH6m — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 27, 2022

В другом сообщении Украина сослалась на слова американского борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, чтобы призвать к предоставлению других самолетов помимо F-16: Lockheed Martin F-22 Raptor, Lockheed Martin F-35 Lightning II, Eurofighter Typhoon, Dassault. Mirage 2000 и Saab JAS 39 Gripen. Все они являются передовыми многоцелевыми истребителями или истребителями завоевания превосходства в воздухе, а F-22 и F-35 — истребителями-невидимками.Ранее, во время российско-украинской войны, президент Владимир Зеленский и другие украинские официальные лица неоднократно обращались к западным государствам с просьбой предоставить военные самолеты для противодействия российской авиации. Однако оснащение Украины западными самолетами показалось США слишком провокационным. Критики предложений о передаче боевых самолетов отмечали опасность сценария, при котором пилот союзников может быть сбит при транспортировке самолета в Украину, что напрямую втянет НАТО в конфликт.В то время как у России больше самолетов и более совершенных моделей, чем у Украины, превосходство в воздухе над осажденным государством до сих пор ускользало от военно-воздушных сил президента Владимира Путина. Во многом это связано с постоянными поставками западных зенитных систем, таких как зенитные ракеты FIM-92 Stinger .