



Украина просит у ЕС 250 тысяч снарядов в месяц

Украина обратилась к ЕС с просьбой поставлять ежемесячно 250 тысяч артиллерийских снарядов для продвижения украинских войск на поле боя. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Financial Times, в распоряжении которого есть письмо министра обороны Украины Алексея Резникова коллегам из 27 стран-членов ЕС.



Отмечается, что в письме Резников сообщил, что ВСУ выпускают лишь пятую часть необходимого количества снарядов из-за нехватки боеприпасов. В среднем это составляет 110 тысяч снарядов калибра 155 мм, в то время как Россия использует в четыре раза больше.



По словам Резникова, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет не менее 60% полного боекомплекта, а именно 356 400 снарядов в месяц.







