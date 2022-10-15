



Украина призвала партнеров принять аксиому: Россия проиграет

В Украине призвали партнеров принять одну важную аксиому об исходе войны - Россия проиграет.



Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому. Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - написал Подоляк в своем Twitter.



