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Украина призвала партнеров принять аксиому: Россия проиграет
15.10.2022 17:45 Ольга Белозерова

Украина призвала партнеров принять аксиому: Россия проиграет

В Украине призвали партнеров принять одну важную аксиому об исходе войны - Россия проиграет. 

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому. Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - написал Подоляк в своем Twitter.

 

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