Украина призвала партнеров принять аксиому: Россия проиграет
В Украине призвали партнеров принять одну важную аксиому об исходе войны - Россия проиграет.
Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Россия может, должна и обязана проиграть. И она проиграет… Рекомендую партнерам окончательно принять эту аксиому. Это резко ускорит и облегчит все необходимые процессы", - написал Подоляк в своем Twitter.
Росія може, повинна і зобов’язана програти. І вона програє…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022
Рекомендую партнерам остаточно прийняти цю аксіому. Це різко прискорить і полегшить усі необхідні процеси.