



Украина приглашает иностранные компании к участию в оборонном форуме

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин провели в среду, 16 августа, координационное совещание по подготовке к форуму оборонных индустрий.



Министры обсудили основные параметры мероприятия, которое осенью соберет в Украине ведущие украинские и иностранные компании в сфере оборонных индустрий, а также представителей правительств для налаживания масштабной совместной работы.



"По итогам совещания министры подписали совместное письмо странам-партнерам и иностранным оборонным компаниям с приглашением к участию в форуме и определили совместный план действий по организации мероприятия", - сообщили в пресс-службе МИД Украины.



Отмечается, что цель форума - объединение украинских и иностранных производителей для долгосрочного и системного укрепления обороноспособности Украины, обмена технологиями, налаживания совместного производства, системного обслуживания и ремонта техники, усиления оборонного потенциала как Украины, так и партнеров на основе технологий и оружия натовских образцов.



"МИД, Минобороны и Министерство стратегических отраслей промышленности работают совместно над развитием оборонной самодостаточности Украины. Эта цель требует не только поставок, но и создания, разработки и производства современного оружия – именно здесь, в Украине. Речь также идет о ремонте, доукомплектовании и модернизации западного вооружения", - подчеркнули в МИД.



Также уточняется, что первый форум оборонных индустрий станет площадкой, на которой крупнейшие мировые производители оружия вместе с военно-политическим руководством Украины и стран-партнеров будут вместе нарабатывать новые альянсы и стратегии поддержки международной безопасности, начинать совместные проекты.



Напомним, что 2 августа президент Владимир Зеленский сообщил о проведении в Украине осенью 2023 года первого форума оборонных индустрий.