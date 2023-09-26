



Украина поставляла дизель на оккупированную Запорожскую АЭС, опасаясь аварии

Украина закупала и отправляла дизельное топливо на оккупированную россиянами Запорожскую атомную электростанцию, заявил министр энергетики Герман Галущенко.



"В общей сложности доставили на ЗАЭС "около 500 тонн дизеля". "Украина, "Энергоатом" закупали и через российские блокпосты возили. Мы просили договориться о коридоре, чтобы поставлять туда, чтобы, когда 7 раз был блекаут, у нас не произошла авария", - цитирует Галущенко издание "Суспільне".



Вместе с тем, глава Минэнерго назвал такую ситуацию "парадоксом".



"По факту россияне там контролируют, ну и пусть везут дизель, но они этого не делали, а мы делали. Ведь мы понимали, если бы из этих семи блекаутов и один бы случился и не хватило бы дизеля - это ядерная авария", - подчеркнул министр.