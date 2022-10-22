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Украина: после ударов РФ без света остались около 1,5 млн абонентов
22.10.2022 16:28 Алина Груднева

Украина: после ударов РФ без света остались около 1,5 млн абонентов

После ударов по объектам критической инфраструктуры Украины без света осталось около 1,5 млн абонентов.

 
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
 
"Враг продолжает бить по энергетическим объектам в разных областях нашей страны", - сказал Тимошенко.
 
Без света остались в Хмельницкой области - 672 тысяч абонентов, в Николаевской – 188,4 тысяч, Волынской – 102 тысяч, Черкасской – 242 тысяч, Ровенской – 174,7 тыс., в Кировоградской – 61,9 тыс., а в Одесской – 10,5 тысяч.

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