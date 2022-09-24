



Украина получит танки, модернизированные Израилем

Украина получит от Словении советские танки Т-55, которые были усовершенствованы израильской компанией "Эльбит" в 1990-х. Кроме того, боевые машины получили современную защиту, компьютерное оборудование и 105-миллиметровую пушку.



Согласно информации издания Ynet, взамен на 28 танков Словения получит бронетехнику из Германии.



Известно, что компания "Эльбит" оснастила Т-55 самым современным на то время оборудованием.



Танки также получили усиленную броню и систему компьютерного управления ведения огня, позволяющая вести эффективную стрельбу в движении.