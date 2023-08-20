



Украина получит от Нидерландов 42 самолета F-16, - Зеленский

Украина получит от Нидерландов 42 американских истребителя F-16. Обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.



Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.



Соответствующее заявление глава Украины сделал во время визита в Нидерланды и после встречи с премьером Марком Рютте.



"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине - после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало", - написал президент.



Марк Рютте на пресс-конференции подтвердил, что обучение будет проходить в Нидерландах, Дании и Румынии. По его словам, сейчас проходит языковое учение украинских пилотов.



"Касательно терминов - сейчас происходит обучение языковое и в будущем, когда начнется военное обучение, оно перейдет в Румынию. Это будет делаться очень быстро, как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину. Тем временем мы должны работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и сесть безопасно в Украине", - сказал премьер.



Он подчеркнул, что обучение украинских пилотов начнется как можно скорее.

