



Украина получит от Марокко запчасти для танков

Украина получит от Марокко по рекомендации США запчасти для танков Т-72.

Об этом сообщает Le Journal de l'Afrique.

Таким образом, Марокко будет первым африканским государством, которое предоставит Украине военную помощь.

"Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси. В июле 2015 года украинская государственная компания "Укроборонсервис" запросила у Марокко запчасти для своих танков Т-72", - сказано в сообщении.

Указывается, что Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу.