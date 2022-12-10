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Украина получит от Марокко запчасти для танков
10.12.2022 17:30 Алина Груднева

Украина получит от Марокко запчасти для танков

Украина получит от Марокко по рекомендации США запчасти для танков Т-72.

 
Об этом сообщает Le Journal de l'Afrique.
 
Таким образом, Марокко будет первым африканским государством, которое предоставит Украине военную помощь.
 
"Королевские вооруженные силы Марокко имеют несколько десятков танков типа Т-72Б/БК, приобретенных в период с 1999 по 2001 год в Беларуси. В июле 2015 года украинская государственная компания "Укроборонсервис" запросила у Марокко запчасти для своих танков Т-72", - сказано в сообщении.
 
Указывается, что Киев привык работать с Рабатом по этому вопросу.

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