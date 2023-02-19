



Украина получит истребители Typhoon только после войны, - Бен Уоллес

Украина сможет получить от Великобритании современные истребители Typhoon только после окончания войны. Об этом заявил глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в интервью изданию Spiegel.



"Киев очень конкретно спрашивает о боевой авиации, это хорошо известно. Мы очень четко сказали, что приступим к обучению украинских пилотов реактивных самолетов здесь, в Великобритании, вскоре, сначала на тренажерах. Но также понятно, что вопрос об истребителях, скорее всего, встанет в среднесрочной перспективе", - говорит Уоллес.



Он пояснил, что обучение управлению современными истребителями требует много усилий и несколько лет, в том числе "для одного самолета нужно около 150 техников на земле, поскольку системы очень сложны".



"Но ни одна западная страна не хочет посылать своих людей в Украину, по крайней мере, до тех пор, пока в Украине продолжается война", - говорит Уоллес.

Таким образом стало понятно, что скорых поставок истребителей не будет.



"Быстрых поставок истребителей не будет, точно не на этом этапе войны, и я уверен, что не будет даже через шесть месяцев. Пройдет много времени, прежде чем кто-нибудь поставит истребители в Украину. Особенно такие современные самолеты, как Eurofighter, который мы в Большой Британии называем Typhoon. Они будут поставляться в Украину только после войны", - заявил Уоллес.



Он также добавил, что таков консенсус среди западных партнеров на данный момент, но если будет принято иное решение, то задержек с отправлением истребителей не будет.



"Тем не менее, будучи в принципе готовыми сделать этот шаг в определенный момент, мы сигнализируем о нашей решимости помогать Украине столько, сколько это потребуется... Если в какой-то момент мы решим действительно отправить истребители, мы будем готовы. В отличие от боевых танков, с истребителями не будет задержек после принятия политического решения", - добавил Уоллес.