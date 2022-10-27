Украина получила от Австралии дополнительные бронемашины
Украина получила от Австралии в рамках военной помощи еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию", - отметил он.
Это уже четвертая по счету партия бронемашин от Австралии с апреля.