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Украина получила от Австралии дополнительные бронемашины
27.10.2022 03:34 Алина Груднева

Украина получила от Австралии дополнительные бронемашины

Украина получила от Австралии в рамках военной помощи еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

 
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
 
"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию", - отметил он.
 
Это уже четвертая по счету партия бронемашин от Австралии с апреля.

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