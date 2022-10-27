



Украина получила от Австралии дополнительные бронемашины

Украина получила от Австралии в рамках военной помощи еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я благодарен Австралии за новый пакет помощи, включающий тренировки для наших военных и 30 дополнительных Bushmaster. Эти бронемашины показали отличные результаты на поле боя, и Украина обращалась с запросом на дополнительную партию", - отметил он.

Это уже четвертая по счету партия бронемашин от Австралии с апреля.