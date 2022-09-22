



Украина получила очередную партию зениток Gepard из Германии

В четверг, 22 сентября, Германия передала Украине еще шесть зенитных самоходных установок Gepard, а также 6000 боеприпасов к ним. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативный ВСУ



Таким образом, в арсенале украинской армии теперь есть 30 таких немецких установок. В сообщении говорится также о передаче 3000 единиц 155 мм снарядов.



Gepard - немецкая зенитная самоходная установка (ЗСУ). Предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4,5 км с места.



Отметим, что в начале сентября Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo. ВСУ нужны эти машины для контрнаступления на Херсон.

Однако позже Германия все же передала Украине две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II, а также 50 бронетранспортеров Dingo.