



Украина получила французские ракетные комплексы большой дальности

Украина заявляет, что получила реактивную систему залпового огня из Франции, пополнив арсенал дальнобойной артиллерии, который может изменить динамику на поле боя против России.



"В Украину прибыли LRU из Франции! Украинская армия стала еще мощнее", — написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.



LRU, предоставленная французами, является четвертой разновидностью сложной реактивной системы залпового огня (РСЗО) — после HIMARS, M270 и MARS II — которая будет поставлена ​​Украине, чтобы помочь Киеву противостоять российскому вторжению.



Дальность полета составляет около 70 километров.

The 4th brother in the Long Hand family, LRU from 🇨🇵, has arrived in 🇺🇦!#UAarmy now is even more powerful for deterring&destroying the enemy.

That is a visible result of friendship between @ZelenskyyUa and @EmmanuelMacron

Thank you to @SebLecornu, the government & people of 🇨🇵! pic.twitter.com/ENcsiOYJw9 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 29, 2022

В последние месяцы Украина использовала поставленные Западом системы для нанесения ударов по командным пунктам и складам с боеприпасами на большей глубине, чем позволяет ее собственный арсенал.​​​​​​​Киев просит более дальнобойное оружие, чтобы поддерживать устойчивый прогресс на поле боя, и системы ПВО, чтобы предотвратить волны российских ударов.