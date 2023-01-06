



Украина поднялась в рейтинге самых сильных армий мира

Украина за год войны поднялась в рейтинге самых сильных армий мира с 22 на 15 место. Это следует из рейтинга международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира.



В 2023 году Индекс силы (PowerIndex) Украины составил 0,2516, в то время, как "идеальной" считается оценка в 0,0000.



"Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря своему ответу (на агрессию, - ред.), финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке", - сообщили в организации.



Соседями Украины в рейтинге стали Египет (14 место) и Австралия (16).



В то же время Россия сохранила второе место в рейтинге. Хотя, как отметили его авторы, "российско-украинская война показала ключевые ограничения военного потенциала" России, несмотря на ее количественную живую силу и материальное превосходство над Украиной. В Global Firepower подчеркнули, что это "проливает свет" на уровень готовности, командования, обучения и снабжения в российской армии.



В первую десятку сильнейших армий вошли США, Россия, Китай, Индия, Великобритания, Южная Корея, Пакистан, Япония, Франция и Италия.



