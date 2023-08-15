



Украина под ударом: главные события на утро 15 августа по регионам

Каждый день мэры и главы ОВА/ОДА рассказывают, как прошли сутки в их регионе, сколько раз и из чего армия РФ обстреливала города и села Украины.



Ситуация по состоянию на утро вторника, 15 августа.



В Днепре вследствие ночной ракетной атаки РФ произошел пожар на предприятии, есть пострадавший.



"Русские террористы совершили очередное преступление. В 4:20 по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, один пострадавший", - сообщил глава ОВА Сергей Лысак.



Глава ОВА в очередной раз призвал призвал население ждать официальную информацию. Блогеров, которые будут постить фото, Лысак предупредил об ответственности.







Кроме этого, вследствие вражеской ночной атаки РФ во Львове есть попадания в жилые дома, в результате чего на верхних этажах возник пожар.



"Есть попадание в жилые дома. На верхних этажах – пожар. Эвакуируем людей. Все службы на месте", - сообщил мэр города Андрей Садовый.







Также в Луцке вследствие вражеской ракетной атаки зафиксировано попадание по промышленному предприятию, есть пострадавшие.



"Уважаемые лучане! Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке. Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется", - сообщил мэр города Игорь Полищук, добавив, что все экстренные службы работают на месте.







Областная военная администрация (ОВА) Сумской области сообщила, что в течение минувших суток российские оккупанты 22 раза обстреляли семь приграничных громад Сумщины, прозвучало 156 взрывов.



"В течение дня россияне совершили 22 обстрела приграничья. Зафиксировано 156 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Середино-Будская, Краснопольская, Эсманская, Великописаревская громады", - отмечается в сообщении ОВА.



В Хотинской громаде враг бил из миномета (6 взрывов) и артиллерии (5 взрывов). Кроме того, с вертолета осуществлен пуск ракеты НАР(3 взрыва).



В Белопольской зафиксированы минометные обстрелы (57 взрывов). Также с вертолета произведены пуски рэкет НАР (3 взрывов). Кроме того, зафиксирован сброс ВОГ с БПлА (9 взрывов).



В Шалыгинской был минометный обстрел (12 взрывов).



В Середино-Будской враг бил из артиллерии (7 взрывов) и минометов (12 взрывов).



В Краснопольской зафиксированы артиллерийские (15 взрывов) и минометные (7 взрывов) обстрелы.



В Эсманской 2 мины сбросил враг на ее территорию.



В Великописаревской россияне совершили обстрелы из гранатометов (18 взрывов АГС).



Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.







Вместе с тем, по словам главы Тернопольской ОВА Владимира Труша, атакующие Украину ракеты РФ постоянно меняют свой курс.







Напомним, что по сообщению Воздушных сил ВСУ, воздушная тревога в Украине была связана с пусками российских крылатых ракет из Ту-95мс в районе Каспийского моря.



