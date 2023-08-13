



Украина под ударом: главные события на утро 13 августа по регионам

Каждый день мэры и главы ОВА/ОДА рассказывают, как прошли сутки в их регионе, сколько раз и из чего армия РФ обстреливала города и села Украины.



Ситуация по состоянию на утро воскресенья, 13 августа.



В результате обстрелов Херсонской области ранения получили три человека, повреждены жилые дома, предприятия и вышки мобильной связи.



"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, БПЛА и БМП-2. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов", - сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин в воскресенье утром.



По информации ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, территории и помещения заводов в Херсоне, а также башни мобильной связи в Бериславе. Вследствие обстрелов три человека получили ранения.







Кроме этого, российские оккупанты ночью дважды обстреляли Никополь, есть прилеты по Красногригорьевской громаде.



"Ночью агрессор два раза направлял тяжелую артиллерию на Никопольщину. Почти десяток снарядов прилетели по районному центру и Красногригорьевской громаде", - сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.



Обошлось без жертв и пострадавших. Последствия обстрелов уточняются.







Также в минувшие сутки обстрелам российских оккупационных войск подверглись приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.



"В частности под вражеским огнем были Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово, Уды, Стрелечья, Глубокое, Бударки и другие населенные пункты. За сутки пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - сообщил глава ОВА Олег Синегубов.







Вместе с тем, оккупанты за минувший день, 12 августа, обстреляли из минометов четыре громады Сумщины, зафиксировано около 50-ти взрывов.



"В течение дня россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 49 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Зноб-Новгородская громады", - сообщила областная военная администрация в вечерней сводке за субботу, 13 августа.



По данным ОВА, оккупанты открыли огонь из минометов по Краснопольской громаде - 4 взрыва, Зноб-Новгородской - 35 взрывов, Белопольской – 9, Новослободской громаде - 1 взрыв. Предварительно - без потерь среди гражданских и разрушений гражданской инфраструктуры.



