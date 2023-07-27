



Украина ограничит количество паломников в Умань

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объявил 27 июля, что в этом году украинские власти рассматривают возможность существенного ограничения квоты на въезд израильтян в Умань на праздники Рош Ха-Шана и Тишрей из опасения за их жизнь в свете ситуации с безопасностью.



В специальном обращении к религиозной общественности Израиля посол подчеркнул: "К сожалению, русские не жалеют средств в своей войне против нас. Они убивают мирных жителей и бомбят районы, которые не имеют никакого отношения к зонам боевых действий. Действительно, на сегодняшний день в Украине погибло более 21 000 мирных жителей. Уманский район ничем не отличается от других, и есть опасения, что именно из-за большого скопления мирных жителей русские попытаются причинить вред как можно большему числу людей, включая религиозных лидеров и верующих евреев, чтобы создать как можно больше хаоса. Сама Умань и ее окрестности уже несколько раз подвергались обстрелам, в результате которых пострадали десятки мирных жителей, поэтому мы обязаны уменьшить опасность и, следовательно, ограничить ожидаемое количество паломников".

