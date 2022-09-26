



Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию

Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



Такое заявление он сделал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD, сообщает "Укринформ".



Подоляк отметил, что Украина является прагматичной страной, которая "смотрит на математику войны", и точно знает, "где и сколько людей должно быть".



"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - заявил украинский чиновник.