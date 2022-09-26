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Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию
26.09.2022 19:20 Ольга Белозерова

Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию

Украина не планирует объявлять дополнительную мобилизацию, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Такое заявление он сделал в интервью программе Tagesschau немецкого телеканала ARD, сообщает "Укринформ".

Подоляк отметил, что Украина является прагматичной страной, которая "смотрит на математику войны", и точно знает, "где и сколько людей должно быть". 

"Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военных", - заявил украинский чиновник. 

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