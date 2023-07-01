



Украина не может подсчитать точное число жертв среди мирного населения

В Украине невозможно подсчитать точное количество жертв российского вторжения среди мирного населения, поскольку нет данных с временно оккупированных территорий.



Такое заявление в интервью El Mundo сделал президент страны Владимир Зеленский.



"Я не могу говорить о конкретных цифрах. Вы должны понимать, что я обобщаю свой ответ. Я не могу сказать, сколько мы потеряли героев и сколько раненых. Что касается мирного населения, мы не можем врать, потому что мы не знаем погибших людей на оккупированных Россией территориях", - пояснил он.



По словам Зеленского, россиянам верить нельзя, в особенности, когда речь заходит об оккупированных территориях.



"Мы уже видели, что они сделали, например, когда мы освобождали Киев, Бучу, Ирпень, Бородянку... До сих пор, до сегодня, мы продолжаем находить могилы и могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", - отметил но.



Украинский лидер также считает, что Россия несет гораздо большие потери в этой войне, чем Украина.