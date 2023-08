Украинские военные нашли слабое звено РФ в Черном море. И теперь пути военных поставок России в Черном море оказались под угрозой, и все из-за украинских дронов. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании в Twitter.



Как пример британские аналитики приводят атаку 4 августа на российский нефтяной танкер SIG, в результате чего судно выведено из строя. Напомним, это происходило вблизи Керченского пролива. Атаковали судно, видимо, беспилотным надводным судном.



За день до этого аналогичная атака была осуществлена на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после сорванной атаки на российские сторожевые катера, когда они, вероятно, сопровождали российское судно Sparta IV.



Несмотря на то, что SIG и Sparta IV ходят под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку топлива и военных грузов между РФ и Сирией, сообщает британская разведка, ссылаясь на полученные данные.



