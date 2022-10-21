



Украина нашла 3 источника финансирования сптникового интернета Starlink для ВСУ

Украина нашла три источника финансирования спутникового интернета Starlink для своих военных, - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для Politico.



В частности, Пентагон, Евросоюз и частные спонсоры готовы будут профинансировать работу Starlink в Украине для нужд военных.



По словам Резникова, Украина напрямую общается с Илоном Маском. Делает это министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который положительно оценил последний разговор с Маском относительно ситуации вокруг оплаты терминалов.



Тем временем Bloomberg пишет, что администрация Байдена рассматривает возможность проверки Илона Маска с точки зрения национальной безопасности из-за его твитов о войне России против Украины.

