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Украина нашла 3 источника финансирования сптникового интернета Starlink для ВСУ
21.10.2022 22:38 Евгения Маркова

Украина нашла 3 источника финансирования сптникового интернета Starlink для ВСУ

Украина нашла три источника финансирования спутникового интернета Starlink для своих военных, - сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью для Politico.

В частности, Пентагон, Евросоюз и частные спонсоры готовы будут профинансировать работу Starlink в Украине для нужд военных.

По словам Резникова, Украина напрямую общается с Илоном Маском. Делает это министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который положительно оценил последний разговор с Маском относительно ситуации вокруг оплаты терминалов. 

Тем временем Bloomberg пишет, что администрация Байдена рассматривает возможность проверки Илона Маска с точки зрения национальной безопасности из-за его твитов о войне России против Украины. 
 

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