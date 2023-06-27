



Украина намерена ужесточить правила въезда для иностранцев

Верховной Раде предлагают ввести новое правила въезда для иностранцев. Речь идет о наличии страхового полиса, покрывающего риски, связанные с войной. Об этом говорится в законопроекте №9418.



На сегодня иностранцы и лица без гражданства могут попасть в Украину при наличии:

действительного паспорта

визы (если другое не предусмотрено законодательством Украины)

подтверждения цели визита

достаточного финансового обеспечения на весь период пребывания

расходы на медицинскую помощь

возмещение рисков, связанных с взрывоопасными предметами

возмещение рисков, связанных с войной

Кроме того, в отношении иностранца не должно быть запрета на въезд в Украину, и он обязуется выполнять требования по срокам пребывания.Законопроект №9418 предлагает дополнить этот перечень и сделать наличие страхового полиса (свидетельства, сертификата) необходимым условием для пересечения границы. Требование будет действовать в период военного положения и в течение 2 лет после его отмены.Такой полис выдается страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной компанией с представительством в Украине или договорными отношениями (ассистансом) со страховой компанией-партнером на территории Украины.Документ должен иметь срок действия на весь период пребывания иностранца в нашей стране. А также покрывать:Проверять наличие полиса будут пограничники.Действие новых норм не будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, а также на беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.Также страховые полисы не понадобятся работникам дипломатических представительств и учреждений, официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членам их семей.Кроме того, страховка не нужна водителям и экипажам автомобильного транспорта, самолетов, кораблей и поездов. Как и военным инструкторам из стран-членов НАТО и стран-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", которые тренируют украинских бойцов.Как говорится в пояснительной записке, на сегодня Украину посещают много иностранцев, в том числе волонтеры, участники гуманитарных программ, журналисты, представители бизнеса и т.д. Однако действующие правила въезда не учитывают риски, связанные с военными действиями.Авторы отмечают, что 100%-но безопасных городов в Украине нет, поскольку территория всей страны подвергается ракетным ударам. Также большую угрозу представляют взрывоопасные предметы, которые даже после длительного пребывания в земле или в воде несут опасность.На некоторые из них можно наткнуться на улице, детских площадках, в заброшенных домах, водоемах, лесах, полях и на обочинах дорог. В городах враг минирует предметы, представляющие ценность - мобильные телефоны, оружие, аптечки и т.д. А также повсеместно использует незаметные "растяжки".С учетом того, что Украина является одной из наиболее заминированных стран мира, страховые полисы необходимы, чтобы покрыть расходы на медицинскую помощь, госпитализацию и репатриацию (а в случае смерти - тела) к месту постоянного проживания.Страхование должно снизить расходы государственного и местных бюджетов на медицину для иностранцев. Авторы подчеркивают, что наличие полиса является стандартным требованием для въезда в такие страны как Германия, Великобритания, Норвегия и Турция.