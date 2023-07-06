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Украина намерена полностью перейти на профессиональную армию
06.07.2023 13:09 Раиса Вовк

Украина намерена полностью перейти на профессиональную армию

Украина планирует полностью перейти на профессиональную армию. После войны призыва не будет, но все военнообязанные будут постоянно проходить учения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"По завершении войны Украина откажется от призыва в том виде, как он существовал до войны. Основой нашей обороны станет профессиональная армия", - сказал он во время правительственного совещания.

По его словам, одновременно будут созданы два компонента резерва. "Все военнообязанные будут постоянно проходить обязательные учения по определенным военным специальностям", - добавил премьер.

По данным Шмыгаля, во время совещания с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, министром обороны Алексеем Резниковым, министром внутренних дел Игорем Клименко, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным и представителями ВСУ о реформе безопасности и "Украинский щит" обсудили видение новой украинской армии.

Напомним, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский упразднил весенний и осенний призыв на срочную военную службу. В то же время с 24 февраля 2022 года проводится всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 60 лет в связи с войной России против Украины.

Кроме того, в октябре 2022 года приняла закон об отмене призыва на срочную военную службу во время войны. Также в мае 2023 года Верховная Рада приняла закон о снижении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет. 

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