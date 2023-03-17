



Украина намерена начать производство ядерного топлива самостоятельно

Украина планирует наладить производство ядерного топлива, на создание линии по его производству может уйти три года. Об этом сообщили министр энергетики Герман Галущенко и президент Энергоатома Петр Котин.



По словам Галущенко, сначала ядерное топливо будет производиться для отечественных атомных энергоблоков, а впоследствии может экспортироваться в другие страны.



Сейчас в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии, говорят в Минэнерго, начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440 в рамках проекта Энергоатом с американской компанией Westinghouse.



"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", - рассказал Галущенко.



По его словам, на производственной линии в Украине будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций.

В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет. Эти компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для Энергоатома на предприятии Westinghouse в Швеции.



Президент Энергоатома Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года.