Новости » События в Украине
Украина намерена начать производство ядерного топлива самостоятельно
17.03.2023 16:28 Раиса Вовк

Украина намерена начать производство ядерного топлива самостоятельно

Украина планирует наладить производство ядерного топлива, на создание линии по его производству может уйти три года. Об этом сообщили министр энергетики Герман Галущенко и президент Энергоатома Петр Котин.

По словам Галущенко, сначала ядерное топливо будет производиться для отечественных атомных энергоблоков, а впоследствии может экспортироваться в другие страны.

Сейчас в Европе работают 17 блоков ВВЭР-440, которые пока не имеют альтернативы российскому топливу. Украина уже начала производство составных частей топливных блоков ВВЭР-1000, а впоследствии, говорят в Минэнерго, начнет производство топлива и для блоков ВВЭР-440 в рамках проекта Энергоатом с американской компанией Westinghouse.

"К сожалению, многие европейские страны остаются зависимыми от российских ядерных технологий. В то же время Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария. И в перспективе Украина может стать поставщиком ядерного топлива для этих стран", - рассказал Галущенко. 

По его словам, на производственной линии в Украине будут производиться тепловыделяющие сборки ядерных реакторов атомных электростанций. 
В 2023 году планируется завершить лицензирование и выйти на промышленное производство хвостовиков, а в 2024 году - на промышленное производство головок для топливных кассет. Эти компоненты будут использоваться для производства ядерного топлива для Энергоатома на предприятии Westinghouse в Швеции. 

Президент Энергоатома Петр Котин добавил, что по плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти через три года. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы