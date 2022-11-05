



Украина наладила производство боеприпасов для артиллерии

Концерн "Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов, которые необходимы ВСУ на передовой.



Речь идет о боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.



"На сегодняшний день налажено производство снарядов калибра 122-мм и 152-мм и 120-мм мин силами Укроборонпрома и соответственно входящими в его состав предприятиями. Я надеюсь, что в течение нескольких месяцев они реалистично увеличат свои объемы. Обязательства уже есть. Мы уже опробовали их изделия, и они работают и будут работать на поле боя", - цитирует министра издание "Корреспондент".



Резников отметил, что Украина пока не планирует производство снарядов калибра 155 мм, которые подходят к оружию НАТО.