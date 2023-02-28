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Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Молдовой
28.02.2023 12:31 Раиса Вовк

Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Молдовой

Украина ужесточает контроль на границе с Приднестровьем. ВСУ начали строить фортификационные сооружения. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", - заявил Демченко.

По словам спикера ГНСУ, из-за коварства врага Украина должна быть готова к любым провокациям, в связи с чем границы Беларуси и Молдовы нуждаются в усиленном внимании.

Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у россиян нет возможности осуществить высадку десанта на территории Приднестровья. 

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