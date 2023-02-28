



Украина начала строить фортификационные сооружения на границе с Молдовой

Украина ужесточает контроль на границе с Приднестровьем. ВСУ начали строить фортификационные сооружения. Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко.



"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление. Не только усиливается контроль, но и строятся инженерно-фортификационные сооружения", - заявил Демченко.



По словам спикера ГНСУ, из-за коварства врага Украина должна быть готова к любым провокациям, в связи с чем границы Беларуси и Молдовы нуждаются в усиленном внимании.



Напомним, ранее начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что у россиян нет возможности осуществить высадку десанта на территории Приднестровья.