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Украина может завершить войну в текущем году, - Подоляк
28.05.2023 18:24 Ирина Демьянова

Украина может завершить войну в текущем году, - Подоляк

Украина может завершить войну с Россией в текущем году, однако для этого необходимо достаточное количество оружия.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью La Repubblica.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, война может закончиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия. В то же время сегодня нашим воинам больше всего не хватает:

снарядов;
ракет большой дальности;
современных истребителей.
 

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