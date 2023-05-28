



Украина может завершить войну в текущем году, - Подоляк

Украина может завершить войну с Россией в текущем году, однако для этого необходимо достаточное количество оружия.



Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал в интервью La Repubblica.



"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.



По словам советника главы Офиса президента, война может закончиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия. В то же время сегодня нашим воинам больше всего не хватает:



снарядов;

ракет большой дальности;

современных истребителей.

